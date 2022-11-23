В Бурятии переменная облачность

В Улан-Удэ днём до -10



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 ноября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -18,-23, местами -28,-33, по Прибайкалью -8,-13, днём -8,-13, местами -1,-6, по северу -15,-20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -8,-10.



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