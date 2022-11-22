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Улан-удэнцы просят запустить новые автобусы на окраины города

Улан-удэнцы просят запустить новые автобусы на окраины города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А схему движения «дефицитного» 77-го маршрута призвали сократить

В столицу Бурятии поступило уже 72 новых автобуса – больших «Волгабасов» и ПАЗиков среднего размера. Из них 20 уже курсируют по городу, а 15 прошли регистрацию и выйдут на дороги в ближайшие дни. Остальные – пока на стадии оформления.

Всего до конца декабря в Улан-Удэ появится 124 новых транспортных средства, в 2023-м – ещё 14.

«Волгабасы» сейчас обслуживают маршруты № 1, 10, 16, 134, 135, а «ПАЗы» – № 3, 3А, 10, 17, 27, 46А, 134. В следующем году могут появиться три новых укороченных маршрута – № 33А, 95А и 3К. Схему движения автобусов № 16 и 16К сократят.

Улан-удэнцы задались вопросом, почему бы не сделать то же самое с 77-м «микриком». Он очень востребован у жителей микрорайона Солдатский. При этом дождаться транспорт и уехать туда довольно непросто. Местные жители предложили сократить путь следования автобуса, который сейчас ездит через весь город, или хотя бы выделить им большой. «Поставьте хоть один «Волгабас!» – просят люди.

В мэрии на это заявили, что при разработке схем первым делом стараются убрать дублирующие маршруты. Для того и нужны укороченные, которые ходят только из отдалённых микрорайонов в центр и обратно. Новые же автобусы решили пустить на Левобережье, в Загорск, на станцию Дивизионная, Комушку, микрорайоны Забайкальский и Площадка, Мясокомбинат, военные городки Сосновый Бор и Звёздный и сотые кварталы.

У горожан возникли претензии и к 23-му маршруту. В администрации пояснили: он курсирует с интервалом в 20 минут с 6:30 до 19:00 и в полчаса – после семи часов вечера. А «неудовлетворительное оказание транспортных услуг» объяснили оттоком транспортных средств и нехваткой водителей. Среди других причин – ужесточение законодательных требований к регулярным перевозкам, загруженность городских магистралей в часы пик и постоянные заторы на улице Иволгинская.

Выездные проверки показали: за час по 23-ему маршруту через промежуточную остановку проходят два-три автобуса. Перевозчику уже велели ужесточить контроль за соблюдением графика.

Пожаловаться на работу того или иного автобуса жители бурятской столицы могут по телефону 8 (3012) 45-45-53. Звонки принимают каждый день с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздники.

- Все обращения фиксируются и отрабатываются с перевозчиками в день поступления. Точное время движения автобусов можно определить в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС и на интернет-портале http://bus03.ru/, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

автобус общественный транспорт

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