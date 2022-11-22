В Улан-Удэ прошёл турнир по боксу памяти Доржи Банзарова

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Участвовали около 140 спортсменов



С 17 по 20 ноября в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по боксу, посвященный 200-летию со дня рождения бурятского учёного Доржи Банзарова. В турнире приняли участие около 140 спортсменов из районов республики и Забайкальского края. Во время турнира прошли захватывающие и техничные бои за право называться лучшими на данном соревновании, сообщили в минспорта Бурятии.



Лучшим боксёром турнира признан Эрдэни Бадмаев из Джидинского района, а лучшей боксаной – Байраа Аюшеева из Улан-Удэ.



Участники финального поединка в весовой категории 48 кг Эрдэни Гуржапов из Джидинского района и Константин Казаков из Хоринского района показали зрелищный бой и удостоены специального приза «За самый красивый бой».



