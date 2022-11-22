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В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино

В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»

Бурятская филармония готовит жителям Бурятии концерт «Песни бардов из советского кино». Программу представит проект «Бард-вагон» (Москва).

- В составе проекта «Бард-вагон» выступят лауреаты всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Василий Галкин (скрипка, вокал, перкуссия), Константин Паникаровский (аккордеон, фортепиано, мелодион), Александр Пикалев (саксофон), Сергей Миронов (акустический бас, вокал). Артисты исполнят для зрителей более 30 бардовских песен, а также композиции, сочинённые в разное время для советских кинофильмов, - рассказали в филармонии.

В программе прозвучат давно любимые и знакомые каждому зрителю мелодии: «Ваше благородие, «Вагончики», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Александра», «Ты у меня одна», «Серега Санин», «Белеет мой парус» и многие другие советские хиты.

Концерт «Песни бардов из советского кино» состоится 7 декабря на сцене Бурдрама.


Возрастное ограничение 6+
концерт песня

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