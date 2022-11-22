Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь

По словам врачей, одна донация может спасти три жизни



Последовать хорошему примеру депутатов горсовета Улан-Удэ и сдать кровь нуждающимся в этот раз решили трое сотрудников аппарата. Сегодня, 22 ноября, они сдали донорскую кровь.



Первое успешное переливание крови произошло двести лет назад. С тех пор медицина далеко ушла вперёд, но по-прежнему жизни людей зависят от того, придут ли доноры на станцию переливания крови.



Баяр Жигмитдоржиев сдаёт кровь со студенческой скамьи. Он начал её сдавать в 2016 году, ещё будучи студентом Бурятского государственного университета. С тех пор Баяр регулярно сдаёт кровь и её компоненты. К этому он призывает коллег.



– Донорство в мою жизнь пришло с трагичной истории. Когда мы были студентами, мой хороший знакомый попал в аварию. Ему срочно потребовалась донорская кровь. Тогда мы с друзьями в первый раз пришли на Бурятскую станцию переливания крови. С тех пор и началась моя история донорства, – рассказал он.



История другого сотрудника аппарата похожа на тысячи других, Валерия Кречетова давно хотела сдать кровь, но никак не решалась.



– О донорстве крови узнала, будучи студенткой одного из столичных вузов. Тогда многие мои сокурсники сдавали кровь. Но я никак не решалась. Боялась, наверное. Позже эта идея не отпускала: то появлялась, то исчезала. Сегодня пришла вместе с коллегами. Я всегда за добрые дела, поэтому пошла и сдала. Было не больно, но волнительно, – поделилась Валерия.



Тем, кто сомневается, стать донором или нет, Валерия Кречетова говорит, что это не страшно и не больно. На станции очень приветливые люди.



- Если нет желания, я бы не стала уговаривать. Но у меня нет никаких сомнений, что донорство помогает миру, - добавила новоиспечённый донор.



Врачи станции БРСПК отмечают, что необходимость в донациях есть всегда, ведь каждую минуту находится пациент, который нуждается в переливании крови. На станции ценят любую группу и резус крови: каждая может пригодится, чтобы спасти кому-то жизнь.



- Одна донация может спасти три жизни, – подчёркивают врачи-трансфузиологи.

