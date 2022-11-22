Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России

ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики



Забайкальский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве и вступлении в Ассоциацию «зелёных» вузов России. В объединение входят 140 университетов из 50 регионов страны. Цель ассоциации — формирование экологической культуры в вузовском сообществе и внедрение конкретных экологических практик.



Инициатором присоединения ЗабГУ к организации выступили волонтёры студенческого экологического отряда «Эдельвейс».



- Нам это даёт возможность обмениваться идеями, планами, консультироваться и делиться опытом с другими университетами по организации мероприятий, направленных на сохранение комфортной и чистой природной среды. Теперь мы можем создавать экологические мероприятия со студентами и преподавателями других университетов нашей страны», – прокомментировал председатель отряда «Эдельвейс», студент ЗабГУ Михаил Задорожин.



Вступление в ассоциацию поможет создать ЗабГУ новый положительный экологический имидж, внедрит экологические стандарты в работе, сформирует экологическое мышление у студентов, а также расширит возможности по привлечению партнёров для реализации экоинициатив и экоакций, добавили в университете.

