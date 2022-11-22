ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Забайкальский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве и вступлении в Ассоциацию «зелёных» вузов России. В объединение входят 140 университетов из 50 регионов страны. Цель ассоциации — формирование экологической культуры в вузовском сообществе и внедрение конкретных экологических практик.
Инициатором присоединения ЗабГУ к организации выступили волонтёры студенческого экологического отряда «Эдельвейс».
- Нам это даёт возможность обмениваться идеями, планами, консультироваться и делиться опытом с другими университетами по организации мероприятий, направленных на сохранение комфортной и чистой природной среды. Теперь мы можем создавать экологические мероприятия со студентами и преподавателями других университетов нашей страны», – прокомментировал председатель отряда «Эдельвейс», студент ЗабГУ Михаил Задорожин.
Вступление в ассоциацию поможет создать ЗабГУ новый положительный экологический имидж, внедрит экологические стандарты в работе, сформирует экологическое мышление у студентов, а также расширит возможности по привлечению партнёров для реализации экоинициатив и экоакций, добавили в университете.
Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни
В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»
ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе
Для них пройдёт олимпиада по искусству
Сотрудники нацпарка засняли с дрона отдых нерп на первом льду
Но она подолгу стоит, уткнувшись мордочкой в стену
Участвовали более 60 спортсменов
Росгвардейцы провели урок мужества
Его посмертно представили к ордену Мужества
Чаще всего его используют учителя, медики и воспитатели
Из-за нехватки денег в населённом пункте нет нормального освещения
«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки
Улан-Удэ украсят новогодней иллюминацией