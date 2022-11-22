22 ноября

21 ноября

Популярное

Бурятский митрополит совершил всенощное бдение

Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе

Накануне в Улан-Удэ отметили старинный православный праздник, посвящённый архангелу Михаилу. В Свято-Одигитриевском соборе митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничное богослужение и совершил всенощное бдение с чтением молитвы архангелу Михаилу, сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В сам день праздника митрополит Иосиф посетил Михаило-Архангельский храм в Улан-Удэ, где также провёл праздничную службу. Все верующие, пришедшие в храм в этот день, получили подарок от митрополита— святое евангелие и псалтирь.

Справка:

Собор Архистратига Михаила (Архангела Михаила) и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в русской православной церкви отмечают 21 ноября. Был установлен постановлением Лаодикийского собора в 363 году. Архангелу Михаилу молятся о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона, государства, о спасении и сохранении России.
православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
Общество, 22.11.2022
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни
Горсовет Улан-Удэ принимает участие в форуме женщин-матерей
Горсовет Улан-Удэ принимает участие в форуме женщин-матерей
Общество, 22.11.2022
В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино
В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино
Общество, 22.11.2022
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»
Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России
Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России
Общество, 22.11.2022
ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
Общество, 22.11.2022
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе
В Бурятии посоревнуются юные художники и музыканты
В Бурятии посоревнуются юные художники и музыканты
Общество, 22.11.2022
Для них пройдёт олимпиада по искусству
Нерпы уютно отдыхают во время ледостава на Байкале
Нерпы уютно отдыхают во время ледостава на Байкале
Общество, 22.11.2022
Сотрудники нацпарка засняли с дрона отдых нерп на первом льду
В Улан-Удэ кошка, лишившаяся зрения из-за живодёров, приходит в себя
В Улан-Удэ кошка, лишившаяся зрения из-за живодёров, приходит в себя
Общество, 22.11.2022
Но она подолгу стоит, уткнувшись мордочкой в стену
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем
Общество, 22.11.2022
Его посмертно представили к ордену Мужества
Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ
Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ
Общество, 22.11.2022
Чаще всего его используют учителя, медики и воспитатели
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за темноты и собак
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за темноты и собак
Общество, 22.11.2022
Из-за нехватки денег в населённом пункте нет нормального освещения
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Общество, 22.11.2022
«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки
В центре Улан-Удэ вновь засияют яблони
В центре Улан-Удэ вновь засияют яблони
Общество, 22.11.2022
Улан-Удэ украсят новогодней иллюминацией

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^