Бурятский митрополит совершил всенощное бдение

Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе



Накануне в Улан-Удэ отметили старинный православный праздник, посвящённый архангелу Михаилу. В Свято-Одигитриевском соборе митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничное богослужение и совершил всенощное бдение с чтением молитвы архангелу Михаилу, сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



В сам день праздника митрополит Иосиф посетил Михаило-Архангельский храм в Улан-Удэ, где также провёл праздничную службу. Все верующие, пришедшие в храм в этот день, получили подарок от митрополита— святое евангелие и псалтирь.



Справка:



Собор Архистратига Михаила (Архангела Михаила) и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в русской православной церкви отмечают 21 ноября. Был установлен постановлением Лаодикийского собора в 363 году. Архангелу Михаилу молятся о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона, государства, о спасении и сохранении России.

