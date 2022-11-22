Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе
Накануне в Улан-Удэ отметили старинный православный праздник, посвящённый архангелу Михаилу. В Свято-Одигитриевском соборе митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил праздничное богослужение и совершил всенощное бдение с чтением молитвы архангелу Михаилу, сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В сам день праздника митрополит Иосиф посетил Михаило-Архангельский храм в Улан-Удэ, где также провёл праздничную службу. Все верующие, пришедшие в храм в этот день, получили подарок от митрополита— святое евангелие и псалтирь.
Справка:
Собор Архистратига Михаила (Архангела Михаила) и прочих Небесных Сил бесплотных — христианский праздник, который в русской православной церкви отмечают 21 ноября. Был установлен постановлением Лаодикийского собора в 363 году. Архангелу Михаилу молятся о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве царского трона, государства, о спасении и сохранении России.
Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
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