Нерпы уютно отдыхают во время ледостава на Байкале

Сотрудники нацпарка засняли с дрона отдых нерп на первом льду
Ледостав на Байкале начинается с тихих безветренных бухт и заводей. Именно тут поздней осенью появляются нерпы, которые любят полежать на первых льдах. Здесь они отдыхают, и делают это безопасно. Подальше от берега, где их может подстерегать медведь.
- В Забайкальском национальном парке, когда появляется первый лёд, мы ежегодно наблюдаем очень большие скопления нерп. Обычно это происходит в районе протоки Исток, в бухтах Змеёвая, Безымянная и других. Это их временные пристанища: позже льда станет больше, и нерпа уйдёт в открытый Байкал, - рассказывают сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Старший государственный инспектор снял познавательное видео про отдых нерп на льду. На нем видно, как нерпы радуются жизни. У них «пляжный сезон» только начинается.
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Сотрудники нацпарка засняли с дрона отдых нерп на первом льду
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