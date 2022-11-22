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В Бурятии проведут встречу общественности, посвящённую Матвею Чойбонову

В Бурятии проведут встречу общественности, посвящённую Матвею Чойбонову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения»

8 декабря в Улан-Удэ пройдёт торжественная встреча общественности, посвящённая 75-летию со дня рождения видного общественного деятеля, просветителя и народного поэта Бурятии Матвея Чойбонова. Мероприятие состоится в центре деловых встреч и переговоров на втором этаже национальной библиотеки РБ.

Во встрече примут участие представители руководства Бурятии, министерства культуры и Буддийской традиционной Сангхи России, члены союза писателей республики, ведущие деятели культуры, творческие коллективы. Мероприятие также посетят представители делегации из Джидинского района: руководящие должностные лица района, общественные деятели, друзья и близкие Матвея Чойбонова.

Торжественная встреча к 75-летию со дня рождения народного поэта пройдёт в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения». Во время мероприятия будет показана обширная книжная выставка, посвящённая творчеству Матвея Чойбонова. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

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Бурятия встреча библиотека литература буддизм Сангха юбилей поэт

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