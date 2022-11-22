В Туве уберут окончания «-ский» у некоторых сёл

Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года



В Туве завершается масштабный проект по переименованию отдельных населённых пунктов и возвращению им исконных исторических наименований, в том числе по исключению из их названий несвойственного правилам тувинского языка окончания «-ский».



Правительством Тувы с 2018 года ведётся многоэтапная работа по приведению отдельных названий сел в соответствие с их изначальными наименованиями. Так, к концу лета 2019 года сумон Кок-Чыраанский, расположенный на территории Улуг-Хемского кожууна, вернул своё первоначальное название - сумон Арыг-Бажы.



Инициатива местного населения о переименовании других муниципальных образований была поддержана правительством, обеспечение процедурных нюансов взяло на себя министерство юстиции Тувы. Решения о переименовании принимались сообща. На сходах граждан и заседаниях местных хуралов обсуждалось, существует ли необходимость внесения изменений или же стоит оставить всё как было.



Итогом общей работы стало принятие Верховным Хуралом в июне текущего года закона «О внесении изменений в закон РТ «О статусе муниципальных образований Республики Тыва» (Закон Республики Тыва от 03.06.2022 № 824-ЗРТ), исключающего аффикс «-ский» из названий сёл республики. Сейчас главы хуралов завершают процесс внесения изменений в свои уставы, и со следующего года все сельские поселения вернутся к своим знакомым наименованиям.



Следует отметить, что для самих жителей населённых пунктов никаких юридических последствий переименование не принесёт: необходимости во внесении изменений в прописку или, предположим, в документы на землю или дом не имеется, всё произойдёт автоматически.



- Инициировать переименование некоторых географических объектов, в том числе села, деревни или арбана, имеет право любой гражданин. Убедительным аргументом к этому может послужить желание вернуть объекту историческое либо широко известное в прошлом и настоящем название. Таким образом, стать инициатором внесения соответствующих изменений в закон может каждый житель республики, главное, чтобы с ним согласились односельчане и старожилы. Пока же республика прощается с прикреплёнными к названиям сельских поселений «хвостиками», - сообщает официальный портал Республики Тыва.



