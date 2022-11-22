В Туве уберут окончания «-ский» у некоторых сёл

Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года
В Туве завершается масштабный проект по переименованию отдельных населённых пунктов и возвращению им исконных исторических наименований, в том числе по исключению из их названий несвойственного правилам тувинского языка окончания «-ский».
Правительством Тувы с 2018 года ведётся многоэтапная работа по приведению отдельных названий сел в соответствие с их изначальными наименованиями. Так, к концу лета 2019 года сумон Кок-Чыраанский, расположенный на территории Улуг-Хемского кожууна, вернул своё первоначальное название - сумон Арыг-Бажы.
Инициатива местного населения о переименовании других муниципальных образований была поддержана правительством, обеспечение процедурных нюансов взяло на себя министерство юстиции Тувы. Решения о переименовании принимались сообща. На сходах граждан и заседаниях местных хуралов обсуждалось, существует ли необходимость внесения изменений или же стоит оставить всё как было.
Итогом общей работы стало принятие Верховным Хуралом в июне текущего года закона «О внесении изменений в закон РТ «О статусе муниципальных образований Республики Тыва» (Закон Республики Тыва от 03.06.2022 № 824-ЗРТ), исключающего аффикс «-ский» из названий сёл республики. Сейчас главы хуралов завершают процесс внесения изменений в свои уставы, и со следующего года все сельские поселения вернутся к своим знакомым наименованиям.
Следует отметить, что для самих жителей населённых пунктов никаких юридических последствий переименование не принесёт: необходимости во внесении изменений в прописку или, предположим, в документы на землю или дом не имеется, всё произойдёт автоматически.
- Инициировать переименование некоторых географических объектов, в том числе села, деревни или арбана, имеет право любой гражданин. Убедительным аргументом к этому может послужить желание вернуть объекту историческое либо широко известное в прошлом и настоящем название. Таким образом, стать инициатором внесения соответствующих изменений в закон может каждый житель республики, главное, чтобы с ним согласились односельчане и старожилы. Пока же республика прощается с прикреплёнными к названиям сельских поселений «хвостиками», - сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве уберут окончания «-ский» у некоторых сёл
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В этом году праздник мам выпадает на 27 ноября
Мероприятие состоится в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения»
В республике реализуется проект по дубляжу фильмов
Изменения начнут действовать с 1 января 2023 года
В рамках праздника в республике проведут различные культурно-массовые мероприятия
По мнению Жигжита Баясхаланова, она станет точкой притяжения для детей всего Дальнего Востока
Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»
Соревнования выиграла команда УФНС по РБ
Объявлены победители турнира по рыбной ловле со льда
Со следующего года их частично компенсируют из средств регионального бюджета
За медали сразились команды из трёх регионов
Они заработали в Еравнинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах
Екатерина Локтева завоевала 2 «золота» и 1 «бронзу»
В следующем году новые автобусы пойдут по новым укороченным маршрутам
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни