Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»
Фотографии лучших педагогических работников Бурятии теперь будут украшать улицы столицы республики. Такой проект запустили министерство образования региона и Бурятский институт образовательной политики.
В числе лучших педагогов республики – преподаватель политехнического техникума Дмитрий Степанов. Баннер с его фотографией разместили около магазина «Автомир» в районе остановки «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Улицы Улан-Удэ украсят фото лучших педагогов Бурятии
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