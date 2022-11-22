Улицы Улан-Удэ украсят фото лучших педагогов Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»



Фотографии лучших педагогических работников Бурятии теперь будут украшать улицы столицы республики. Такой проект запустили министерство образования региона и Бурятский институт образовательной политики.



В числе лучших педагогов республики – преподаватель политехнического техникума Дмитрий Степанов. Баннер с его фотографией разместили около магазина «Автомир» в районе остановки «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

