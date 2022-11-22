Объявлены победители турнира по рыбной ловле со льда
В Бурятии подвели итоги первых соревнований сезона 2022/2023 по ловле на мормышку со льда «Торминский гигант». В турнире приняло участие 17 команд и один участник в личном зачёте, две команды приехали из Иркутска.
Призовые места в личном зачёте заняли:
Первое место – Файбусович А.Н.
Второе место – Зубков И.С.
Третье место – Степанов И.И.
Командные результаты:
Первое место – команда «GTA»
Второе место – команда «Торнадо-3»
Третье место – команда «Фишеры»
- «Торминский гигант» в виде щуки, нынче был отпущен в родную стихию, так как до зачёта не хватило 2 см, - сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Отметим, что 26 ноября в республике пройдёт турнир по ловле на мормышку со льда «Торминский гигант» среди женщин (0+).
В Бурятии «Торминского гиганта» отпустили обратно в воду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»
Соревнования выиграла команда УФНС по РБ
Объявлены победители турнира по рыбной ловле со льда
Со следующего года их частично компенсируют из средств регионального бюджета
За медали сразились команды из трёх регионов
Они заработали в Еравнинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах
Екатерина Локтева завоевала 2 «золота» и 1 «бронзу»
В следующем году новые автобусы пойдут по новым укороченным маршрутам
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни
В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
А схему движения «дефицитного» 77-го маршрута призвали сократить
Участвовали около 140 спортсменов
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»
ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе