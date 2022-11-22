В Бурятии «Торминского гиганта» отпустили обратно в воду

Общество, Фото: федерация рыболовного спорта РБ

Объявлены победители турнира по рыбной ловле со льда



В Бурятии подвели итоги первых соревнований сезона 2022/2023 по ловле на мормышку со льда «Торминский гигант». В турнире приняло участие 17 команд и один участник в личном зачёте, две команды приехали из Иркутска.



Призовые места в личном зачёте заняли:

Первое место – Файбусович А.Н.

Второе место – Зубков И.С.

Третье место – Степанов И.И.



Командные результаты:

Первое место – команда «GTA»

Второе место – команда «Торнадо-3»

Третье место – команда «Фишеры»



- «Торминский гигант» в виде щуки, нынче был отпущен в родную стихию, так как до зачёта не хватило 2 см, - сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Отметим, что 26 ноября в республике пройдёт турнир по ловле на мормышку со льда «Торминский гигант» среди женщин (0+).

