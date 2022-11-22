Екатерина Локтева завоевала 2 «золота» и 1 «бронзу»
С 17 по 20 ноября в столице Узбекистана, городе Ташкент состоялись международные соревнования по тхэквондо среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек (10-17 лет). Турнир среди мужчин и женщин проводился в 20 личных дисциплинах: 6 мужских и 6 женских весовых категориях, 4 мужских и 4 женских категориях туль.
По информации СШОР №2 Улан-Удэ, в составе сборной команды Российской Федерации принимали участие спортсмены из Бурятии. Екатерина Локтева под руководством тренера Владимира Николаева завоевала три медали. Она выиграла «золото» в личном туль у чёрных поясов 1 дан и в командном спарринге. Также у неё третье место в личном спарринге в весовой категории до 57 кг.
Также на этих соревнованиях забайкальская спортсменка Аяна Цыбикжапова стала серебряным призёром в категории туль среди юниорок. Об этом сообщает министерство спорта края.
Тхэквондистка из Бурятии выиграла 3 медали в Ташкенте
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