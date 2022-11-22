В Бурятии прошёл чемпионат по волейболу памяти легендарного сыщика





В спортивном зале МВД Бурятии прошёл чемпионат по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов. Он был посвящён 100-летию уголовного розыска республики и памяти легендарного оперативника - майора милиции Леонарда Михайловича Чикаша.За победу состязались шесть команд коллективов БРО «Динамо» - всего более 60 спортсменов.Победу одержала команда управления федеральной налоговой службы по региону. Серебряным призёром признана команда управления ФСБ по Бурятии. Бронзу забрали сотрудники регионального подразделения управления федеральной службы исполнения наказаний.Победителям и призёрам соревнований вручили кубки, медали, дипломы, футболки с логотипом «Динамо» и ценные подарки, сообщили в МВД по Бурятии.Леонард Чикаш вошёл в историю уголовного розыска Бурятии как выдающийся сыщик, который мастерски владел своей профессией и за годы службы обезвредил более 2 тысяч преступников. В том числе, представая перед попадавшимися с поличным уголовниками в самых неожиданных образах: пьяницы, бродяги, старика...Например, ещё в должности участкового уполномоченного при содействии дружинников он задержал группу подростков, промышлявшую кражами наручных часов на городских пляжах. В 1972 году под руководством Чикаша ликвидированы четыре группы квалифицированных карманных воров.Примечательно, что борьбу с преступностью незаурядный оперативник начал с участия в народной дружине. Дружинник Леонард Чикаш и его коллеги по своей инициативе помогали милиции выявлять и задерживать карманных воров, хулиганов и других уголовных элементов, совершавших преступления в Улан-Удэ, за что неоднократно поощрялись региональным МВД.В октябре 2018 года майору милиции Леонарду Чикашу на здании управления МВД России по Улан-Удэ была торжественно открыта мемориальная доска.