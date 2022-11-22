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В Бурятии прошёл чемпионат по волейболу памяти легендарного сыщика

В Бурятии прошёл чемпионат по волейболу памяти легендарного сыщика
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Участвовали более 60 спортсменов

В спортивном зале МВД Бурятии прошёл чемпионат по волейболу среди ветеранов правоохранительных органов. Он был посвящён 100-летию уголовного розыска республики и памяти легендарного оперативника - майора милиции Леонарда Михайловича Чикаша.

За победу состязались шесть команд коллективов БРО «Динамо» - всего более 60 спортсменов.

Победу одержала команда управления федеральной налоговой службы по региону. Серебряным призёром признана команда управления ФСБ по Бурятии. Бронзу забрали сотрудники регионального подразделения управления федеральной службы исполнения наказаний.

Победителям и призёрам соревнований вручили кубки, медали, дипломы, футболки с логотипом «Динамо» и ценные подарки, сообщили в МВД по Бурятии.

Справка:

Леонард Чикаш вошёл в историю уголовного розыска Бурятии как выдающийся сыщик, который мастерски владел своей профессией и за годы службы обезвредил более 2 тысяч преступников. В том числе, представая перед попадавшимися с поличным уголовниками в самых неожиданных образах: пьяницы, бродяги, старика...

Например, ещё в должности участкового уполномоченного при содействии дружинников он задержал группу подростков, промышлявшую кражами наручных часов на городских пляжах. В 1972 году под руководством Чикаша ликвидированы четыре группы квалифицированных карманных воров.

Примечательно, что борьбу с преступностью незаурядный оперативник начал с участия в народной дружине. Дружинник Леонард Чикаш и его коллеги по своей инициативе помогали милиции выявлять и задерживать карманных воров, хулиганов и других уголовных элементов, совершавших преступления в Улан-Удэ, за что неоднократно поощрялись региональным МВД.

В октябре 2018 года майору милиции Леонарду Чикашу на здании управления МВД России по Улан-Удэ была торжественно открыта мемориальная доска.

полиция волейбол спорт

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