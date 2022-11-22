22 ноября

21 ноября

Популярное

В Улан-Удэ на маршруты выйдут ещё 15 новых автобусов

В Улан-Удэ на маршруты выйдут ещё 15 новых автобусов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В следующем году новые автобусы пойдут по новым укороченным маршрутам

В столицу Бурятии поступило 72 автобуса большого и среднего класса из 138 запланированных. 20 из них уже курсируют по линиям, 15 прошли регистрацию и в ближайшие дни выйдут на маршруты. Остальные находятся на стадии оформления.

Ещё 20 автобусов «Волгабас» в пути и скоро прибудут в город. Всего до конца в городе появится 124 автобуса, в следующем году – ещё 14 единиц.

Большие «Волгабасы» работают на маршрутах №1, №10, №16, №134, №135. Средние «ПАЗы» обслуживают маршруты №3, №3а, №10, №17, №27, №46а, №134.

Ранее в Улан-Удэ было проведено обследование пассажиропотоков и выработаны варианты поэтапной оптимизации маршрутной сети. В перспективе в 2023 году будет организовано движение новых автобусов по новым укороченным маршрутам: №33а, №95а, №3к. Также будет сокращена схема движения по маршруту №16/16к.

Новые маршруты нужны для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и сократить время ожидания автобусов. Укороченные маршруты будут подвозить к трамвайным линиям – так горожане смогут воспользоваться пересадочным тарифом и сэкономить на проезде.

Маршрут №33а будет следовать от Кирзавода до трамвайной остановки «Мегатитан». Укороченный №95а будет ездить из микрорайона Энергетик до трамвайной линии по улице Боевой. Маршрут №3к будет ездить от Восточного до остановки «Стрелка». Отметим, схемы маршрутов №33, №95 и №3 остаются без изменений.

Новые маршруты, а также маршруты №27 и №27 «Первое поле», планируется включить в систему пересадочного тарифа. Пересадочный тариф предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 25 рублей вместо 45 рублей.

При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.

При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 25 рубля вместо 45 рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ общественный транспорт автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
Общество, 22.11.2022
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни
Горсовет Улан-Удэ принимает участие в форуме женщин-матерей
Горсовет Улан-Удэ принимает участие в форуме женщин-матерей
Общество, 22.11.2022
В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино
В Улан-Удэ послушают лучшие бардовские песни из советского кино
Общество, 22.11.2022
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»
Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России
Главный университет Забайкалья стал одним из «зелёных» вузов России
Общество, 22.11.2022
ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
Бурятский митрополит совершил всенощное бдение
Общество, 22.11.2022
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе
В Бурятии посоревнуются юные художники и музыканты
В Бурятии посоревнуются юные художники и музыканты
Общество, 22.11.2022
Для них пройдёт олимпиада по искусству
Нерпы уютно отдыхают во время ледостава на Байкале
Нерпы уютно отдыхают во время ледостава на Байкале
Общество, 22.11.2022
Сотрудники нацпарка засняли с дрона отдых нерп на первом льду
В Улан-Удэ кошка, лишившаяся зрения из-за живодёров, приходит в себя
В Улан-Удэ кошка, лишившаяся зрения из-за живодёров, приходит в себя
Общество, 22.11.2022
Но она подолгу стоит, уткнувшись мордочкой в стену
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине 31-летним добровольцем
Общество, 22.11.2022
Его посмертно представили к ордену Мужества
Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ
Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ
Общество, 22.11.2022
Чаще всего его используют учителя, медики и воспитатели
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за темноты и собак
В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за темноты и собак
Общество, 22.11.2022
Из-за нехватки денег в населённом пункте нет нормального освещения
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Общество, 22.11.2022
«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^