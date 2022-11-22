В Улан-Удэ на маршруты выйдут ещё 15 новых автобусов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В следующем году новые автобусы пойдут по новым укороченным маршрутам



В столицу Бурятии поступило 72 автобуса большого и среднего класса из 138 запланированных. 20 из них уже курсируют по линиям, 15 прошли регистрацию и в ближайшие дни выйдут на маршруты. Остальные находятся на стадии оформления.



Ещё 20 автобусов «Волгабас» в пути и скоро прибудут в город. Всего до конца в городе появится 124 автобуса, в следующем году – ещё 14 единиц.



Большие «Волгабасы» работают на маршрутах №1, №10, №16, №134, №135. Средние «ПАЗы» обслуживают маршруты №3, №3а, №10, №17, №27, №46а, №134.



Ранее в Улан-Удэ было проведено обследование пассажиропотоков и выработаны варианты поэтапной оптимизации маршрутной сети. В перспективе в 2023 году будет организовано движение новых автобусов по новым укороченным маршрутам: №33а, №95а, №3к. Также будет сокращена схема движения по маршруту №16/16к.



Новые маршруты нужны для того, чтобы увеличить оборачиваемость рейсов и сократить время ожидания автобусов. Укороченные маршруты будут подвозить к трамвайным линиям – так горожане смогут воспользоваться пересадочным тарифом и сэкономить на проезде.



Маршрут №33а будет следовать от Кирзавода до трамвайной остановки «Мегатитан». Укороченный №95а будет ездить из микрорайона Энергетик до трамвайной линии по улице Боевой. Маршрут №3к будет ездить от Восточного до остановки «Стрелка». Отметим, схемы маршрутов №33, №95 и №3 остаются без изменений.



Новые маршруты, а также маршруты №27 и №27 «Первое поле», планируется включить в систему пересадочного тарифа. Пересадочный тариф предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 25 рублей вместо 45 рублей.



При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.



При пересадке из трамвая в автобус, пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учётом пересадки также составит 25 рубля вместо 45 рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

