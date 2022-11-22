Росгвардейцы провели урок мужества
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели урок мужества в улан-удэнской школе № 47, где учился лейтенант Максим Концов, получивший звание Героя России посмертно.
Росгвардейцы показали пятиклассникам документальный фильм о Герое России, рассказали о его службе в спецподразделении Росгвардии «Тайфун» и подвиге лейтенанта Концова при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Также перед школьниками выступила учительница, которая вела у Максима музыку.
- Максим Концов учился в нашей школе, окончил её с серебряной медалью. Так же, как вы, ходил на уроки, сидел за партой, был ответственным, активным и жизнерадостным, - отметила заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 47 Анна Николаевна Челпанова.
В Улан-Удэ школьникам рассказали о подвиге Героя России Максима Концова
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