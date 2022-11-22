Чаще всего его используют учителя, медики и воспитатели
Опыт воспитания собственных детей помогает каждому второму жителю Улан-Удэ в работе: 27% в этом абсолютно уверены, а ещё 22% склоняются к такому мнению. Это выяснили специалисты сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 10 по 17 ноября.
Чаще всего в трудовой деятельности улан-удэнцы применяют такие родительские «сверхспособности», как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость и коммуникабельность.
Опыт отцовства и материнства оказывается полезным на работе представителям самых разных профессий. Но, как правило, это учителя, воспитатели и медработники. Медикам, у которых есть дети, к примеру, проще найти подход к маленьким пациентам, отмечают в SuperJob.
Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ
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