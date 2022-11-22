Родительский опыт помогает в работе каждому второму жителю Улан-Удэ

Чаще всего его используют учителя, медики и воспитатели



Опыт воспитания собственных детей помогает каждому второму жителю Улан-Удэ в работе: 27% в этом абсолютно уверены, а ещё 22% склоняются к такому мнению. Это выяснили специалисты сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 10 по 17 ноября.



Чаще всего в трудовой деятельности улан-удэнцы применяют такие родительские «сверхспособности», как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость и коммуникабельность.



Опыт отцовства и материнства оказывается полезным на работе представителям самых разных профессий. Но, как правило, это учителя, воспитатели и медработники. Медикам, у которых есть дети, к примеру, проще найти подход к маленьким пациентам, отмечают в SuperJob.

