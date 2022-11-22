В Бурятии сельчане боятся отпускать детей в школу из-за темноты и собак

Общество, Фото: из архива

Из-за нехватки денег в населённом пункте нет нормального освещения



Жители села Илька, которое находится в Заиграевском районе Бурятии, пожаловались в местной группе «Заиграево-инфо» на отсутствие освещения. Они рассказали, что на улицах Школьная и Стахановская нет фонарей и утром детям приходится идти в школу по темноте. «А кругом ещё и собаки бегают», – заявили сельчане.



Местные власти, как выяснилось, о проблеме знают. Глава сельского поселения «Илькинское» Ирина Господинова сообщила, что освещение в населённом пункте есть всего на нескольких улицах «в связи с дефицитом бюджета». Школьная, к примеру, одностороння и расположена вдоль железной дороги, освещение которой попадает и на дорогу, ведущую к школе.



- Утром дети могут добраться туда на автобусе. Остановка для сбора учеников находится в переулке между улицами Школьная и Стахановская, – пояснила Ирина Господинова. – Вопрос с освещением будем решать по мере поступления средств в бюджет. Спасибо за понимание.

