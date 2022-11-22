22 ноября

21 ноября

Популярное

Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость

Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки

Дочь пациентки из Санкт-Петербурга, которую спасли врачи республиканской клинической больницы в Улан-Удэ, поблагодарила работницу гардероба. Отзыв опубликовали в телеграм-канале больницы в рубрике «Спасибо, доктор».

- Очень хочется сейчас написать отзыв о первом человеке с которым я столкнулась в больнице, прилетев в Улан-Удэ. Это гардеробщик терминала №2 Надежда Сергеевна Урбакова. Именно она мне рассказала о всех правилах, которые существуют в больнице, о правильной сдаче тестов на ковид. И да, пока работают такие люди, врачи могут быть спокойны, что посторонние не попадут на территорию больницы, - рассказала женщина.

Она отметила, что несмотря на строгость и ответственный подход, сотрудница гардероба оказалась очень душевным человеком.

- Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы. И если бы все так ответственно относились к работе многое было бы по-другому. Хочется, чтобы труд таких людей ценили и уважали, - поделилась женщина.

В рубрике «Спасибо, доктор» рассказывают не только о тех, кто носит белые халаты, но и о немедицинском персонале больницы, которые наряду с врачами и медсёстрами, также заботятся о выздоровлении пациентов и спокойствии их родственников.

больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Общество, 22.11.2022
«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки
В центре Улан-Удэ вновь засияют яблони
В центре Улан-Удэ вновь засияют яблони
Общество, 22.11.2022
Улан-Удэ украсят новогодней иллюминацией
В Бурятии выберут лучший инклюзивный проект
В Бурятии выберут лучший инклюзивный проект
Общество, 22.11.2022
Участникам нужно разработать креативные проекты для людей с инвалидностью
Михаил Пирогов споёт в «Иоланте» на сцене Бурятского оперного театра
Михаил Пирогов споёт в «Иоланте» на сцене Бурятского оперного театра
Общество, 22.11.2022
Известный бурятский тенор вновь выступит в Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о судьбе мальчика, едва не погибшего из-за дистрофии
В Бурятии рассказали о судьбе мальчика, едва не погибшего из-за дистрофии
Общество, 22.11.2022
Он учится в школе-интернате и мечтает стать врачом
Худрук Бурятского оперного театра получил музыкальный «Оскар»
Худрук Бурятского оперного театра получил музыкальный «Оскар»
Общество, 22.11.2022
Маэстро Владимир Рылов признан лучшим в стране
В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки
В Улан-Удэ проведут вечер корейской музыки
Общество, 22.11.2022
Участники конкурсов посоревнуются в исполнении трот-песен
В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль «Гэсэриада»
В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль «Гэсэриада»
Общество, 22.11.2022
Фестиваль проводится уже в шестой раз
Лама из Бурятии рассказал, какие продукты помогают при простуде
Лама из Бурятии рассказал, какие продукты помогают при простуде
Общество, 22.11.2022
Он посоветовал налегать на горячие мясные бульоны и уху
Пожилые супруги из Бурятии пожертвовали часть пенсии землякам-военным
Пожилые супруги из Бурятии пожертвовали часть пенсии землякам-военным
Общество, 22.11.2022
Они пожелали участникам СВО скорее вернуться домой
Ёхор включили в сотню шедевров нематериального наследия России
Ёхор включили в сотню шедевров нематериального наследия России
Общество, 22.11.2022
Народный бурятский танец представили на международном культурном форуме в Питере
В Улан-Удэ покажут фильм о драматурге Намжиле Балдано и видеоспектакль о Гэсэре
В Улан-Удэ покажут фильм о драматурге Намжиле Балдано и видеоспектакль о Гэсэре
Общество, 22.11.2022
Мероприятие пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке Бурятии
В Бурятии заболеваемость гриппом пошла в гору
В Бурятии заболеваемость гриппом пошла в гору
Общество, 22.11.2022
Жителям республики открывают электронные больничные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^