«Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы», - рассказала дочь пациентки
Дочь пациентки из Санкт-Петербурга, которую спасли врачи республиканской клинической больницы в Улан-Удэ, поблагодарила работницу гардероба. Отзыв опубликовали в телеграм-канале больницы в рубрике «Спасибо, доктор».
- Очень хочется сейчас написать отзыв о первом человеке с которым я столкнулась в больнице, прилетев в Улан-Удэ. Это гардеробщик терминала №2 Надежда Сергеевна Урбакова. Именно она мне рассказала о всех правилах, которые существуют в больнице, о правильной сдаче тестов на ковид. И да, пока работают такие люди, врачи могут быть спокойны, что посторонние не попадут на территорию больницы, - рассказала женщина.
Она отметила, что несмотря на строгость и ответственный подход, сотрудница гардероба оказалась очень душевным человеком.
- Надежда Сергеевна нашла для меня самые важные слова поддержки, которые дали мне силы. И если бы все так ответственно относились к работе многое было бы по-другому. Хочется, чтобы труд таких людей ценили и уважали, - поделилась женщина.
В рубрике «Спасибо, доктор» рассказывают не только о тех, кто носит белые халаты, но и о немедицинском персонале больницы, которые наряду с врачами и медсёстрами, также заботятся о выздоровлении пациентов и спокойствии их родственников.
Гардеробщика улан-удэнской больницы поблагодарили за отзывчивость
Общество, Фото:
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