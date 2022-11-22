Съёмки фильмов в Иркутской области поддержат субсидиями

Со следующего года их частично компенсируют из средств регионального бюджета



Съёмки российских художественных, документальных, анимационных фильмов, а также телепрограмм, произведённых на территории Иркутской области с 2023 года, будут частично компенсировать из средств бюджета региона. Такое постановление приняло правительство субъекта. По нему на это будут выделять субсидию из областного бюджета. Эти средства можно будет направить на оплату проезда, проживания съёмочной группы, зарплату артистам, изготовление костюмов, постановку трюков, аренду транспорта, техники для производства съёмок и многое другое.



– Мы очень заинтересованы в их съёмках, так как это увеличит узнаваемость Иркутской области и Байкала у жителей России и поможет привлечь туристов. Система рибейтов или компенсации части расходов на съёмки, активно используется во многих странах мира и в других регионах России, Иркутская область вошла в число таких мест, – отметил губернатор Игорь Кобзев.



Согласно постановлению правительства Иркутской области, уполномоченной организацией, проводящей отбор получателей субсидии, является областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд». Его специалисты разработали каталог съёмочных локаций, оказывают помощь в транспортных, логистических услугах, получают разрешения на проведение съёмок, предоставляют в аренду кинооборудование и необходимый инвентарь.



- Каждое привлекаемое извне кинопроизводство – это инвестиции в развитие региона. Это оказание услуг по перевозке и размещению съёмочных групп, производству декораций, аренде оборудования. Также это возможность повысить квалификацию и обеспечить занятость местных специалистов. Например, одним из критериев получения субсидии является их вовлечение в качестве актёров, участников массовки, групповых сцен. Уверена, что такой подход повысит привлекательность кинопроизводства в нашем регионе и создаст его положительный имидж, - пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Конкурсный отбор на получение субсидии на возмещение затрат при съёмках фильмов и телепрограмм на территории региона будет проходить с 2023 года. В областном бюджете на это предусмотрено пять миллионов рублей. Основными критериями станут создание положительного образа региона в фильме, а также привлечение к работе местных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.





