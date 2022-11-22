Съёмки фильмов в Иркутской области поддержат субсидиями

Со следующего года их частично компенсируют из средств регионального бюджета
Съёмки российских художественных, документальных, анимационных фильмов, а также телепрограмм, произведённых на территории Иркутской области с 2023 года, будут частично компенсировать из средств бюджета региона. Такое постановление приняло правительство субъекта. По нему на это будут выделять субсидию из областного бюджета. Эти средства можно будет направить на оплату проезда, проживания съёмочной группы, зарплату артистам, изготовление костюмов, постановку трюков, аренду транспорта, техники для производства съёмок и многое другое.
– Мы очень заинтересованы в их съёмках, так как это увеличит узнаваемость Иркутской области и Байкала у жителей России и поможет привлечь туристов. Система рибейтов или компенсации части расходов на съёмки, активно используется во многих странах мира и в других регионах России, Иркутская область вошла в число таких мест, – отметил губернатор Игорь Кобзев.
Согласно постановлению правительства Иркутской области, уполномоченной организацией, проводящей отбор получателей субсидии, является областное государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной кинофонд». Его специалисты разработали каталог съёмочных локаций, оказывают помощь в транспортных, логистических услугах, получают разрешения на проведение съёмок, предоставляют в аренду кинооборудование и необходимый инвентарь.
- Каждое привлекаемое извне кинопроизводство – это инвестиции в развитие региона. Это оказание услуг по перевозке и размещению съёмочных групп, производству декораций, аренде оборудования. Также это возможность повысить квалификацию и обеспечить занятость местных специалистов. Например, одним из критериев получения субсидии является их вовлечение в качестве актёров, участников массовки, групповых сцен. Уверена, что такой подход повысит привлекательность кинопроизводства в нашем регионе и создаст его положительный имидж, - пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Конкурсный отбор на получение субсидии на возмещение затрат при съёмках фильмов и телепрограмм на территории региона будет проходить с 2023 года. В областном бюджете на это предусмотрено пять миллионов рублей. Основными критериями станут создание положительного образа региона в фильме, а также привлечение к работе местных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Съёмки фильмов в Иркутской области поддержат субсидиями
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Баннер с изображением одного из педагогов появился в районе «Стрелки»
Соревнования выиграла команда УФНС по РБ
Объявлены победители турнира по рыбной ловле со льда
Со следующего года их частично компенсируют из средств регионального бюджета
За медали сразились команды из трёх регионов
Они заработали в Еравнинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах
Екатерина Локтева завоевала 2 «золота» и 1 «бронзу»
В следующем году новые автобусы пойдут по новым укороченным маршрутам
По словам врачей, одна донация может спасти три жизни
В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
А схему движения «дефицитного» 77-го маршрута призвали сократить
Участвовали около 140 спортсменов
Концерт состоится 7 декабря в рамках проекта «Бард-вагон»
ЗабГУ будет внедрять новые экологические практики
Богослужение состоялось в Свято-Одигитриевском соборе