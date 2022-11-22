Школа оружейников откроется в Аге уже следующей весной

Общество, Фото: пресс-служба фонда развития Забайкальского края

По мнению Жигжита Баясхаланова, она станет точкой притяжения для детей всего Дальнего Востока



В Агинском Бурятском округе воплощается в жизнь идея ювелира и оружейника, заслуженного художника Бурятии Жигжита Баясхаланова. О реализации уникальной комплексной программы автор проекта рассказал руководителю фонда развития и ресурсного центра развития некоммерческих организаций Забайкальского края Наталье Макаровой. На своей малой родине оружейник будет делиться знаниями с начинающими мастерами Аги, сообщает пресс-служба фонда.



Как рассказал Жигжит Баясхаланов, уже весной следующего года центр сможет принимать талантливых детей, а также организовывать экскурсии для всех желающих.

- Он станет новой туристической точкой на карте Забайкалья. Важно, чтобы эта творческая среда стала интересной и живой. В одном помещении будет открыта галерея моих работ, в другом - местных мастеров. Будем искать и воспитывать таланты, настоящих оружейников, - пояснил заслуженный художник.



По словам главы фонда развития Натальи Макаровой, ремонт помещения близится к завершению: восстановлена кровля здания и отопление. В планах: создание входного комплекса и внутренняя отделка помещения. Общая площадь здания – более 500 квадратных метров.

- Совсем скоро закупят оборудование для школы-мастерской и галереи. Воспитанники будут изготавливать национальные ножи, луки, другие изделия, научатся настоящему ремеслу. Проект нужно масштабировать, чтобы как можно больше людей о нем узнали. Здесь же будет и коворкинг-центр, и галерея работ самого Жигжита. В общем, создаём культурное пространство для местных сообществ. Будет красиво» - написала в своём телеграм-канале Наталья Макарова.

