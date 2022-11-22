В центре Улан-Удэ вновь засияют яблони

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Улан-Удэ украсят новогодней иллюминацией



Сейчас городские электрики устанавливают и проверяют световую иллюминацию, благодаря которой вновь засияют яблони на улице Ленина, сообщает администрация Улан-Удэ.



Светодиодными шапочками - гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево – будет украшено более 100 деревьев. Включение иллюминации ожидается после завершения монтажных работ в преддверии Нового года.



Сверкающая яблоневая аллея от главной площади до ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ впервые появилась в 2019 году. Она очень понравилась горожанам. Светящиеся деревья создали теплую и уютную атмосферу на центральной улице города.

