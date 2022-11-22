На дорогах Бурятии появились ещё 3 пункта весогабаритного контроля

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Они заработали в Еравнинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах



Ещё три автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств установили на дорогах Бурятии. Их ввели в эксплуатацию в Заиграевском районе на 24 км и в Еравнинском районе на 286 км региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, а также на 49 км дороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай - Окино-Ключи в Тарбагатайском районе.



В течение трёх месяцев пункты будут работать в тестовом режиме. За это время водители большегрузов могут сравнить данные, указываемые в накладных грузоотправителями, с информацией, зафиксированной комплексом на сайте ГКУ «Бурятрегионавтодора».



- Комплексы в круглосуточном режиме контролируют трафик и выявляют перегруженные автомобили. Они автоматически взвешивают и определяют размеры транспортного средства. Также они вычисляют скорость движения автомобиля и проводят фотофиксацию, - отметил Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на сегодняшний день на региональных дорогах Бурятии установлено 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля.



