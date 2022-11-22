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В Бурятии выберут лучший инклюзивный проект

В Бурятии выберут лучший инклюзивный проект
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам нужно разработать креативные проекты для людей с инвалидностью

В Бурятии начался конкурс по разработке инновационных проектов для людей с инвалидностью «Неограниченные возможности» (18+). Принять участие в нем могут жители РФ возрасте от 18 до 35 лет. К участию допускаются лица как с ограниченными возможностями здоровья, так и без ограничений здоровья, рассказали в правительстве Бурятии.

Проект можно создать в нескольких направлениях:

1. «Зрение» – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей.
2. «Слух» – разработка проектов для людей с полным и частичным нарушением слуха.
3. «Движение» – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
4. «Мышление» – разработка проектов для людей с ментальными отклонениями.
5. «Взаимодействие» – разработка проектов, улучшающих коммуникацию людей с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством.

Все участники проходят несколько этапов:

1. Регистрация, формирование команд и оформление идей проектов – с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.
2. Разработка проектов – с 1 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года.
3. Финальный этап – с 26 мая 2023 года по 29 мая 2023 года.
4. Поддержка в продвижении лучших проектов и их авторов – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.

Зарегистрироваться можно с 1 ноября 2022 по 31 января 2023 на сайте upcontest.ru
конкурс инклюзивное общество

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