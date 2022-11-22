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Михаил Пирогов споёт в «Иоланте» на сцене Бурятского оперного театра

Михаил Пирогов споёт в «Иоланте» на сцене Бурятского оперного театра
Общество, 
Известный бурятский тенор вновь выступит в Улан-Удэ

Знаменитый оперный певец, уроженец Тункинского района Бурятии Михаил Пирогов вновь выступит на сцене Бурятского театра оперы и балета. Он споёт опере «Иоланта» 3 декабря, сообщили в театре.

Михаил Пирогов с большим успехом дебютировал в этом году в опере «Иоланта» на сцене Большого театра.

- Самый серьёзный, самый честный критик — это именно родной зритель. Поэтому выступать очень волнительно. Водемон для меня – настоящий воин, рыцарь, граф, который понимает природу жизни. Опера «Иоланта» – одна из моих любимых, но при этом непростых опер. Это спектакль о любви, о вере, об исцелении души», — рассказал Михаил Пирогов после премьерного показа «Иоланты» в Бурятском театре оперы и балета в октябре 2022 года

«Иоланта» — это лирическая одноактная опера Чайковского по драме Генрика Герца «Дочь короля Рене». Действие оперы происходит в XV веке в горах Южной Франции. Она повествует об истории слепой девушки, которая исцеляется благодаря силе любви и вере.
 

Возрастное ограничение 12+

Справка:

Михаил Пирогов - заслуженный артист Бурятии, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Родился в селе Далахай Тункинского района Бурятии. Окончил музыкальное училище имени Чайковского в Улан-Удэ (2003). Обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова (класс заслуженного артиста РСФСР Юрия Марусина).

В 2010 году был принят солистом-вокалистом в Бурятский академический театр оперы и балета.

В 2011-14 гг. – солист Саратовского академического театра оперы и балета, с 2014 года – вновь солист Бурятского академического театра оперы и балета.

С декабря 2018 года – солист Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского. С 2021 года работает в труппе Новосибирского государственного театра оперы и балета.

оперное искусство театр оперы и балета

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