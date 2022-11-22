За медали сразились команды из трёх регионов
C 17 по 20 ноября в Чите прошёл XIII региональный турнир по волейболу, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Николая Тамаровского. Участие в соревнованиях приняли 26 мужских и женских команд из Иркутска, Улан-Удэ, Ангарска, Читы, Борзи, Хилка, Красного Чикоя и Карымского.
По итогам состязаний среди мужчин победу одержала команда Забайкальского госуниверситета «Локо». Серебряными призёрами стали волейболисты из Бурятского государственного университета (Улан-Удэ). Замкнула тройку призёров читинская команда «Фортуна».
Среди женских команд золото завоевала сборная ЗабГУ (Чита). Вторыми стали представительницы команды «Байкал-61» (Иркутск). «Бронза» досталась команде «Локомотив» (Чита).
Также были отмечены игроки, наиболее ярко проявившиеся себя по ходу турнира. Среди них были и спортсмены из Бурятии. Лучшим нападающим был признан Александр Седунов, студент ХФ БГУ. Звание «Лучший блокирующий» получил Константин Лесников, студент ХФ БГУ. Егор Попов, студент ФТФ БГУ, стал лучшим пасующим. Об этом сообщают пресс-службы БГУ и ЗабГУ.
Волейболисты Бурятии стали призёрами турнира в Чите
Общество, Фото:
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