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В Бурятии проведут конкурс о малой родине

В Бурятии проведут конкурс о малой родине
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат памятные призы

В Бурятии проведут республиканский этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Региональный этап состоится 16 декабря. Конкурс проводится в очной форме в формате конференции по секциям в Бурятском республиканском педагогическом колледже.

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией.

Конкурс проводится по шести номинациям.
Для обучающихся в возрасте 10-18 лет:
- «Эко-традиции»;
- «Этно-фенология».
Для обучающихся в возрасте 14-18 лет:
- «Природа и этнос»;
- «Культурный код в природе»;
- «Экогид»;
- «Экожурналистика».

Для участия в конкурсе необходимо до 9 декабря выслать на электронную почту: [email protected]: анкету-заявку участника, конкурсные материалы и согласие на обработку персональных данных. От одного автора может быть принято не более одной работы.

Все конкурсанты получат сертификат участника. Победителям и призёрам вручат дипломы и памятные призы. Руководители победителей и призёров получат грамоты.

Также 16 декабря пройдёт семинар для руководителей участников конкурса. Об этом сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ.

Возрастное ограничение 12+
конкурс Бурятия краеведение природа культура

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