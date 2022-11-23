В Улан-Удэ подарят «Подарок каждому ребёнку»

Собрать новогодний подарок могут как организации, так и физические лица



В преддверии празднования Нового года в Железнодорожном районе города Улан-Удэ проводится новогодняя акция «Подарок каждому ребёнку». Цель благотворительного мероприятия – социальная поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В акции могут принять участие предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, общественные организации, а также физические лица.



Подарить новогодний подарок можно с 1 по 16 декабря 2022 года. Сбор подарков проводится в здании администрации Железнодорожного района по адресу: ул. Октябрьская, 2, каб. 61, 64.



Участникам необходимо указать ФИО, наименование учреждения, организации и контактные данные. По итогам акции участникам вручаются благодарственные письма от администрации района, сообщает пресс-служба ведомства.



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