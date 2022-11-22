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В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»

В Улан-Удэ развернётся «Мясная ярмарка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её проведут в начале декабря на 6 торговых площадках города

3 и 4 декабря в столице Бурятии пройдёт ежегодная традиционная республиканская сельскохозяйственная ярмарка «Мясная ярмарка – 2022».

Ярмарку проведут на шести торговых площадках:
1. ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, 4а-1);
2. ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
3. ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
4. ТЦ «Первый» (ул. Корабельная, 32);
5. Торговая площадка «100 квартала» (ул. Бабушкина, 189);
6. ООО «Табар» (ул. Дорожная, 30).

В ярмарке примут участие более 200 участников: крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства со всех районов республики.

- Будет представлен широкий ассортимент свежего мяса (говядина, баранина, конина и др.), мясных субпродуктов, мясных полуфабрикактов, рыбной продукции и др. продукции напрямую от производителей, - сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.

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