Худрук Бурятского оперного театра получил музыкальный «Оскар»

Маэстро Владимир Рылов признан лучшим в стране
Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов удостоен российской национальной оперной премии «Онегин» как лучший музыкальный руководитель.
Торжественная церемония награждения VII национальной оперной премии «Онегин» прошла 20 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Премия была основана в 2016 году. За шесть предыдущих лет лауреатами премии стали более 60 оперных певцов и певиц, режиссёров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.
В этом году оргкомитет премии получил 103 заявки. В шорт-лист вошли спектакли и исполнители из разных уголков России. Лучшим музыкальным руководителем признан Владимир Рылов, сообщили в пресс-службе оперного театра.
- Этот знак общественного признания вдохновляет, стимулирует, зовёт к новым победам и свершениям. Вдвойне приятно, что этот музыкальный «Оскар», премия «Онегин», присуждён Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета. Я горжусь своим коллективом, нашими спектаклями текущего репертуара, премьерами. Убежден, что в дальнейшем нам предстоит множество замечательных открытий, - поделился маэстро Владимир Рылов.
Владимир Рылов был назначен художественным руководителем Бурятского театра оперы и балета в октябре 2021 года. За этот период под руководством маэстро состоялись громкие премьеры: одноактная опера «Алеко» (12+) Рахманинова и страницы оперы «Руслан и Людмила» (6+) Глинки (в концертном исполнении), спектакль Владимира Рылова по опере Римского-Корсакова «Царская невеста» (12+), первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+) Жалцановой-Дмитриевой, опера «Иоланта» (12+) Чайковского в концертном исполнении. В мае 2022 года состоялся фестиваль классической и современной музыки «Возвращение».
- От лица министерства культуры Бурятии и от себя лично сердечно поздравляю нашего маэстро с высокой наградой. С его приходом в репертуаре Бурятского театра оперы и балета появились новые постановки. Буквально на днях состоялась громкая премьера балета «Ромео и Джульетта» (6+) в постановке Лавровских, где музыкальным руководителем и дирижёром выступил Владимир Алексеевич. Благодарим нашего маэстро за тот огромный вклад, который он вносит в развитие культуры и искусства в Бурятии, и с нетерпением ждем новых премьер, - отметила министр культуры Соелма Дагаева.
Владимир Рылов — лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки (1984), народный артист Бурятской АССР (1989), заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почётный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры, в 2010 году удостоен благодарности президента РФ за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу, в 2022 году награждён медалью «Зa зacлyги пepeд Pecпyбликoй Бурятия».
Худрук Бурятского оперного театра получил музыкальный «Оскар»
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