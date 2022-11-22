Лама из Бурятии рассказал, какие продукты помогают при простуде

Он посоветовал налегать на горячие мясные бульоны и уху



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, какие продукты считаются полезными для лёгких и лучше всего помогают при простуде. Среди них – кисломолочный напиток кумыс, мясо кабарги и дзерена и лёгкие всех здоровых животных, в особенности – ягнёнка и козлёнка.



- Из растительности на первом месте – бамбуковая манна, получаемая из колен бамбука. Затем идут солодка, виноград, облепиха, костус, колеус, песчанка и термопсис. Хорошими помощниками в уничтожении бактерий, вирусов и в удалении мокроты и слизи из лёгких могут быть тыква, брокколи, семечки подсолнуха, кабачок, длинный перец, корица, редька, ревень и сельдерей, – отмечает Еши Намжил лама. – Неплохи в этом и лук с чесноком. Кстати, если урожай какого-нибудь растения оказался рекордным в определённый год, можно смело предположить, что соответствующие заболевания тогда будут преобладать.



Настоятель дацана отмечает: сама природа как бы «дарит» способы защиты от них.



- Если уродился урожай тыквы, значит, будут преобладать вирусы, паразиты и прочие инфекции, то есть природа «дарит» нам защиту в виде тыквы. То же самое можно сказать и про фауну, – подчеркнул он. – Цитрусовые, мёд и имбирь поднимают общий иммунитет, а последний ещё и тонизирует кровоток и повышает температуру.



Но лучше всего организм усваивает местные продукты – из того региона, где живёт заболевший человек.



- В этом плане полезны также будут горячие мясные бульоны. Если от еды или от деятельности потеть, то вместе с потом будет удаляться и слизь из лёгких. Ещё рекомендую костный бульон и уху – они питательны и дадут гораздо больше сил, чем лимон, любой другой цитрус или имбирь, – пояснил Еши Намжил лама.



По его мнению, во время болезни нужно больше пить.



- Уверен, что так называемая диета Будды – двукратное питание в день, утром и в обед, является одной из лучших диет в такие дни. А для нас, буддистов, это может стать дополнительным стимулом последовать примеру Будды. Разумеется, мой совет только для тех, у кого есть избыточный вес, – подчеркнул Олег Намжилов. – Дыхательные упражнения, йога, любые посильные нагрузки, которые вызывают полноценное дыхание, служат лучшей профилактикой и защитой от любых болезней и инфекций.



Лама заявил: полноценное дыхание, то есть полный вдох и выдох, очищает лёгкие, тонизирует кровоток, сердечные мышцы и сосуды. В дополнение к этому он посоветовал «буддийские физические упражнения» – простирания, обходы и дыхательную йогу, которые к тому же здорово очищают карму.



