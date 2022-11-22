Они пожелали участникам СВО скорее вернуться домой
Василиса Семёновна и Николай Савельевич из хоринского села Удинск отдали часть своей пенсии уехавшим на Украину жителям республики. Об этом рассказали в Минсоцзащиты Бурятии. Супруги находятся на попечении сотрудников отделения социального обслуживания на дому при Хоринском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Василиса Семёновна родилась в 1942 году в селе Архангельское в Читинской области (современный Забайкальский край – прим.). Она окончила семь классов и после школы устроилась в колхоз разнорабочей.
- С 14 лет приходилось не покладая рук работать, где придётся. Чтобы выжить, ели мёрзлую картошку, – вспоминает она. – В 19 лет я вышла замуж за Николая Савельевича и вместе с ним перебрались в Удинск. Здесь 40 лет проработала старшим чабаном. В любви и согласии мы с супругом вырастили троих сыновей. Сейчас у нас девять внуков и двое правнуков.
Пожилая чета ежедневно следит за событиями, происходящими на Донбассе. Она переживают за ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции.
- В первый же день, как узнали о сборе средств, не задумываясь, перечислили часть пенсии нашим солдатам. Желаем всем, кто сейчас на передовой, вернуться живыми. Дай бог всем, кто сегодня защищает родную страну, здоровья и твёрдости духа, – пожелала сельчанка участникам СВО.
Коллектив учреждения сердечно поблагодарил Василису Семёновну за отзывчивость и оказанную помощь, отметила заведующая отделением соцобслуживания Хоринского дома-интерната Валентина Борисова.
Пожилые супруги из Бурятии пожертвовали часть пенсии землякам-военным
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