Мероприятие пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке Бурятии
8 декабря в 14:00 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии состоится показ фильма, посвящённого 115-летию Намжила Балдано - драматурга, фольклориста, режиссёра, народного артиста Бурятской АССР, автора литературного свода народного эпоса «Гэсэр», сообщает пресс-служба библиотеки.
Также зрителям покажут кукольный видеоспектакль «Рождение Гэсэра» режиссёра Олега Юмова. В главной роли — Жаргал Лодоев, заслуженный артист Бурятии. Музыканты — Эрдэм Дымбрылов, Алина Дондукова. Спектакль был поставлен режиссером в честь 1025-летия эпоса «Абай Гэсэр».
В спектакле задействован ряд произведений национального искусства: скульптуры Петра Гармаева, Юрия Эрдынеева, Бальжинимы Доржиева, керамика студии «Домбо», куклы семьи Намдаковых.
Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Буряад Соёл».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ покажут фильм о драматурге Намжиле Балдано и видеоспектакль о Гэсэре.
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