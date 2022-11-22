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В Улан-Удэ покажут фильм о драматурге Намжиле Балдано и видеоспектакль о Гэсэре.

В Улан-Удэ покажут фильм о драматурге Намжиле Балдано и видеоспектакль о Гэсэре.
Общество, 
Мероприятие пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке Бурятии

8 декабря в 14:00 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии состоится показ фильма, посвящённого 115-летию Намжила Балдано - драматурга, фольклориста, режиссёра, народного артиста Бурятской АССР, автора литературного свода народного эпоса «Гэсэр», сообщает пресс-служба библиотеки.

Также зрителям покажут кукольный видеоспектакль «Рождение Гэсэра» режиссёра Олега Юмова. В главной роли — Жаргал Лодоев, заслуженный артист Бурятии. Музыканты — Эрдэм Дымбрылов, Алина Дондукова. Спектакль был поставлен режиссером в честь 1025-летия эпоса «Абай Гэсэр».

В спектакле задействован ряд произведений национального искусства: скульптуры Петра Гармаева, Юрия Эрдынеева, Бальжинимы Доржиева, керамика студии «Домбо», куклы семьи Намдаковых.

Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Буряад Соёл».


Возрастное ограничение 6+
фильм Гэсэр

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