22 ноября

21 ноября

Популярное

В Бурятии заболеваемость гриппом пошла в гору

В Бурятии заболеваемость гриппом пошла в гору
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики открывают электронные больничные

С наступлением холодов в Бурятии возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова рассказала, что медикам сейчас приходится трудиться в напряжённом режиме.

- За последние две недели мы выявили уже более 20 случаев гриппа А и В. Чаще фиксируются заболевшие гриппом В. В основном это непривитые, – отметила она.

Работу бригад скорой помощи на минувших выходных решили усилить, а с 21 ноября привлекли студентов медколледжей – они помогают сотрудникам «скорых» и городских поликлиник. В последних работают фильтр-боксы.

Жителям республики открывают электронные больничные. На улице Модогоева, 1 заработал дополнительный стационар для оказания помощи детям от 4 до 10 лет.

Глава минздрава призвала всех не пренебрегать мерами профилактики – прививаться от гриппа, использовать средства индивидуальной защиты, тщательно мыть руки и проветривать помещения.
грипп

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Москве прошёл круглый стол о буддизме в России
В Москве прошёл круглый стол о буддизме в России
Общество, 22.11.2022
Участники обсудили современные практики взаимодействия между государством и религией
В Бурятии отметят праздник сала
В Бурятии отметят праздник сала
Общество, 21.11.2022
В рамках фестиваля состоится мясная ярмарка
В Улан-Удэ после ремонта дорог заливает улицы и подвалы
В Улан-Удэ после ремонта дорог заливает улицы и подвалы
Общество, 21.11.2022
Депутаты горсовета передали жалобы жителей города на ремонт, после которого стало только хуже
Фестиваль эвенкийской культуры соберёт друзей в Улан-Удэ
Фестиваль эвенкийской культуры соберёт друзей в Улан-Удэ
Общество, 21.11.2022
Гала-концерт фестиваля состоится в последний день ноября
Ещё в одном районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
Ещё в одном районе Бурятии зарегистрировали сотый брак
Общество, 21.11.2022
Церемонию провели в Мухоршибирском районе
В Улан-Удэ стартовала акция «Новогодний парк чудес»
В Улан-Удэ стартовала акция «Новогодний парк чудес»
Общество, 21.11.2022
Участники выполнят желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Агинский гастрофестиваль стал одним из лучших России
Агинский гастрофестиваль стал одним из лучших России
Общество, 21.11.2022
«Агинская баранина на камнях» получила диплом национальной премии по туризму
В Бурятии отметят юбилей великого русского драматурга
В Бурятии отметят юбилей великого русского драматурга
Общество, 21.11.2022
Республиканские учреждения культуры готовят спектакли и программы, посвящённые Александру Островскому
Бурятский скульптор создал памятную доску знаменитому учёному
Бурятский скульптор создал памятную доску знаменитому учёному
Общество, 21.11.2022
В Санкт-Петербурге установили доску Юрию Кнорозову
МАПП «Забайкальск» хотят перевести на круглосуточную работу
МАПП «Забайкальск» хотят перевести на круглосуточную работу
Общество, 21.11.2022
Предложение будет рассмотрено в ближайшее время
В Иркутской области выбрали лучшие бурятские семьи
В Иркутской области выбрали лучшие бурятские семьи
Общество, 21.11.2022
Праздник семьи «Живые традиции» отметили в Эхирит-Булагатском районе
В Бурятии подвели итоги международного конкурса студентов
В Бурятии подвели итоги международного конкурса студентов
Общество, 21.11.2022
Гран-при достался студентке из Горно-Алтайска
В Бурятии прошёл фестиваль бурятских народных игр
В Бурятии прошёл фестиваль бурятских народных игр
Общество, 21.11.2022
Соревнования выиграла команда Селенгинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^