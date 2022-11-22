Жителям республики открывают электронные больничные
С наступлением холодов в Бурятии возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова рассказала, что медикам сейчас приходится трудиться в напряжённом режиме.
- За последние две недели мы выявили уже более 20 случаев гриппа А и В. Чаще фиксируются заболевшие гриппом В. В основном это непривитые, – отметила она.
Работу бригад скорой помощи на минувших выходных решили усилить, а с 21 ноября привлекли студентов медколледжей – они помогают сотрудникам «скорых» и городских поликлиник. В последних работают фильтр-боксы.
Жителям республики открывают электронные больничные. На улице Модогоева, 1 заработал дополнительный стационар для оказания помощи детям от 4 до 10 лет.
Глава минздрава призвала всех не пренебрегать мерами профилактики – прививаться от гриппа, использовать средства индивидуальной защиты, тщательно мыть руки и проветривать помещения.
В Бурятии заболеваемость гриппом пошла в гору
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