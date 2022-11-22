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В Москве прошёл круглый стол о буддизме в России

В Москве прошёл круглый стол о буддизме в России
Общество,  Фото:Сангха России
Участники обсудили современные практики взаимодействия между государством и религией

В Российском университете дружбы народов в Москве завершил работу круглый стол на тему «Буддизм в России: современные практики государственно-конфессиональных отношений». На конференцию были приглашены все регионы, где буддизм является традиционной религией, сообщили в Буддийской Традиционной Сангхе России.

От Буддийской традиционной Сангхи России выступили ректор Буддийского университета, лама Дымбрыл Дашибалданов, проректор, лама Жаргал Дугданов и юрист Сангхи России Зоригто Жанцанов.

В конференции также приняли участие ректор Агинской буддийской академии Чингиз лама Сультимов, от Санкт-Петербургского дацана в конференции участвовал ширээтэ лама Санкт-Петербурского дацана Буда Бадмаев, от Республики Алтай – Арам лама.

Участники круглого стола обсудили перспективы и дальнейшее развитие. конфессиональных отношений в стране.

буддизм

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