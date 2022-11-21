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В Улан-Удэ после ремонта дорог заливает улицы и подвалы

В Улан-Удэ после ремонта дорог заливает улицы и подвалы
Общество, 
Депутаты горсовета передали жалобы жителей города на ремонт, после которого стало только хуже

Сегодня на заседании комитета по градостроительной политике подвели итоги ремонта 29 участков автомобильных дорог в Улан-Удэ. Депутаты передали много обращений и жалоб комитету по строительству администрации Улан-Удэ.

В частности, депутат горсовета Беликто Цыбиков привёл пример с улицей Дальневосточная. Там работа несколько лет назад была сделана по смете, но не были предусмотрены ливнёвки, в итоге после дождей гаражи заливало так, что пришлось делать насыпь. Он призвал строительные компании и МУ «Улан-Удэстройзказчик» смотреть конкретно каждую улицу по этому вопросу.

- Все мы делаем дороги, чтобы они стали комфортнее. Второй раз за год ремонтируется дорога по улице Мокрова. Вся вода теперь стала стекать с улицы на прилегающие дома по Мокрова,19, 27, 29 и детский садик «Земляничка». В этом году предусматривали контруклон, валики, но ничего не было сделано. Жители спрашивают меня: «Зачем вы нам делаете дорогу? Чтобы нас заливать?» - поделился Беликто Цыбиков.

Депутат даже продемонстрировал фото и пояснил:

- Посмотрите пешеходный переход на Боевой, по нему вся вода после ремонта дороги стекает в сторону домов и на тротуар. Во всех дворах там - асфальтовые провалы. Подрядчик говорит, пока воду не уберете, мы ничего не можем сделать. Засыпали несколько раз песком вместе с управляющей компанией, но это не помогает.

Директор МУ «Улан-Удэстройзказчик» Олег Тимофеев подробно объяснил эту проблему депутатам:

- Система водоотведения не закладывается в смету. Сама система предусматривает систему ливневой очистки. Просто валиком и уклонами вы не обойдетесь. Не всегда можно точно без проектных изысканий определить контур уклона. У нас вообще в городе система водоотведения хромает. Там по Мокрова одни пески, ливневые каналы будут забиваться. Мы не «влезем» в наш бюджет с ливневой канализацией.

Также он добавил, что «мы дали предписания подрядным организациям. Где это возможно установить валики и контруклоны, они делают это».

Подрядчики заявили, что «валики сделали во дворах, он спасает при дождевых водах, но при таянии он не помогает». Возле одного дома по Мокровой поставили трубу, но этого недостаточно. По их мнению, валик не поможет, нужен бортовой камень, чтобы закрыть полностью дома от воды.

Председатель комитета Улан-Удэнского горсовета по градостроительной политике Василий Цыремпилов предложил держать вопрос на особом контроле и создать комиссию вместе с депутатами, МУП «Водоканал» и всеми профильными службами и устранить все недочёты так, чтобы жители остались довольны.
ГорсоветУУ дороги

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