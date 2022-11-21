В Бурятии заработает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

Задавать вопросы можно будет до 5 декабря



В Бурятии с 25 ноября начнёт работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции.



- Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике, профилактики заболевания и безопасного поведения, а также где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Обращаться можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону 8 (3012) 41-25-74 (доб. 226, 227).



Работа горячей линии продлится до 5 декабря.

