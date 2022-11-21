Задавать вопросы можно будет до 5 декабря
В Бурятии с 25 ноября начнёт работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции.
- Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике, профилактики заболевания и безопасного поведения, а также где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Обращаться можно в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону 8 (3012) 41-25-74 (доб. 226, 227).
Работа горячей линии продлится до 5 декабря.
В Бурятии заработает горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали
Сигнальный маяк расположен в Кабанском районе
Мероприятие проводилось в рамках празднования 85-летнего юбилея округа
Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери
Задавать вопросы можно будет до 5 декабря
Артистам подарили декоративные подушки от осуждённых
Ветер усилится до 18 м/с
В больницах лечатся более 50 человек
Битву животных увидели местные жители
Конкурс продлится до 21 декабря
Приём конкурсных работ продлится до 24 ноября
Театр участвует в премии «Звезда театрала»
Приём заявлений продолжается
Они специально прилетели для этого в Москву
Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике