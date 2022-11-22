В Улан-Удэ утром до -13
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -7,-12, по юго-западу и северу при прояснении -25,-30, днём -5,-10, местами -12,-17.
В Улан-Удэ ночью и утром слабый снег. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -17,-19, к утру повышение до -13, днём -6,-8.
В Бурятии температура опускалась до -30 градусов
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