В Закамне проходит юбилейный форум женщин-матерей, посвящённый Международному празднику «День матери»
Сегодня, 22 ноября, в Закаменском районе Бурятии проходит X районный форум женщин-матерей «Мой ангел-мама», посвящённый Международному празднику «День матери». Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Демография» и приурочено к 95-летнему юбилею района и 15-летнему юбилею региональной общественной организации «Женщины Бурятии».
В работе форума принимает участие председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев. В рамках форума прошло пленарное заседание в районном доме культуры.
Также запланировано торжественное занесение имён женщин-матерей в районную почётную книгу «Материнская слава» и открытые дискуссионные площадки: «Здоровье женщины – здоровье нации», «Здоровье женщины – будущее поколений», «Старшее поколение», «Серебряные волонтёры», «Семейная гавань», « Спорт и мама», «Здоровое питание как смысл жизни», «Современные интерактивные технологии в системе реабилитации и абилитации детей с ОВЗ и инвалидностью», «У патриотизма женское начало», «Цифровая мама», «Энциклопедия активного долголетия», «Материнская слава», «Вокальная», «Театральная», «Актёры в жизни. Перевоплощение» и «Психологический тренинг. Профилактика эмоционального выгорания».
Горсовет Улан-Удэ принимает участие в форуме женщин-матерей
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