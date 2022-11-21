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За сутки в Бурятии госпитализировали трёх пациентов с COVID-19

За сутки в Бурятии госпитализировали трёх пациентов с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В больницах лечатся более 50 человек

В Бурятии за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано. Отметим, в начале предыдущей недели показатель ежесуточного прироста был примерно на этом же уровне, а к концу недели увеличился до 30 заболевших.

За сутки госпитализировано трое больных.

Общее число случаев заболеваний за всё время составляет 152 581. Из них 46% (70 348) приходится на жителей Улан-Удэ.

От COVID-19 с начала пандемии скончались 3092 человека

Сегодня стационарах получают лечение 52 пациента, в реанимации находятся семь больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 149 человек. 
коронавирус профилактика

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