В больницах лечатся более 50 человек
В Бурятии за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано. Отметим, в начале предыдущей недели показатель ежесуточного прироста был примерно на этом же уровне, а к концу недели увеличился до 30 заболевших.
За сутки госпитализировано трое больных.
Общее число случаев заболеваний за всё время составляет 152 581. Из них 46% (70 348) приходится на жителей Улан-Удэ.
От COVID-19 с начала пандемии скончались 3092 человека
Сегодня стационарах получают лечение 52 пациента, в реанимации находятся семь больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 149 человек.
За сутки в Бурятии госпитализировали трёх пациентов с COVID-19
Общество, Фото:
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