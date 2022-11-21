За сутки в Бурятии госпитализировали трёх пациентов с COVID-19

В больницах лечатся более 50 человек



В Бурятии за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев COVID-19, летальных исходов не зарегистрировано. Отметим, в начале предыдущей недели показатель ежесуточного прироста был примерно на этом же уровне, а к концу недели увеличился до 30 заболевших.



За сутки госпитализировано трое больных.



Общее число случаев заболеваний за всё время составляет 152 581. Из них 46% (70 348) приходится на жителей Улан-Удэ.



От COVID-19 с начала пандемии скончались 3092 человека



Сегодня стационарах получают лечение 52 пациента, в реанимации находятся семь больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 149 человек.

