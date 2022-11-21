Лучник-чемпион награждён за заслуги перед Усть-Ордынским округом

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Церемония награждения прошла сегодня



Экс-чемпион мира по стрельбе из лука среди молодёжи Алексей Николаев награждён знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом». Церемония награждения прошла 21 ноября в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Вручая награду, руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев отметил, что жители округа гордятся, что их земляк работает тренером сборной команды России и готовит чемпионов нашей страны.



– Мы также гордимся, что в окружном центре более десяти лет проводятся открытые областные соревнования по стрельбе из лука на призы чемпиона мира среди юношей, мастера спорта России международного класса Алексея Николаева. Это крупные соревнования, на которые приезжают спортсмены из разных регионов России и других стран. Например, в турнире, который прошёл в декабре 2021 года, приняли участие 250 спортсменов из 20 команд, представляющих Республику Казахстан, Республику Тыва, Республику Бурятия, города Иркутск и Свирск, Ольхонский район и шесть районов УОБО, – заявил Анатолий Прокопьев.



Заниматься стрельбой из национального лука Алексей Николаев начал ещё в школе в посёлке Усть-Ордынский. Его первый тренер – Ольга Галушко. Алексей Николаев - чемпион и призёр первенств России по стрельбе из лука в 2001-2005 годах, чемпион мира среди молодёжи в 2005 году, чемпион и призёр России в личном и командном зачётах в 2005-2015 годах, двукратный призёр кубков Европы, бронзовый призёр кубка мира среди мужчин в 2006 году. Также спортсмен является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы в 2014 и 2015 годах, серебряным призёром Европейского гран-при в 2010 году, серебряным призёром гран-при Азии в 2014 году. Чемпионом России Алексей Николаев становился в 2005, 2008 и 2015 годах.



Напомним, что в 2021 году администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа утверждены новые ведомственные награды. Нагрудными знаками «Почётный работник сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник культуры Усть-Ордынского Бурятского округа», «Почётный работник образования Усть-Ордынского Бурятского округа» и «Почётный работник физической культуры и спорта Усть-Ордынского Бурятского округа» награждаются представители сфер сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» награждаются граждане за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей округа, а также внёсшие весомый вклад в сохранение и развитие национальной самобытности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



