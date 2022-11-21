В Бурятии в ближайшие дни похолодает до -34

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветер усилится до 18 м/с



В Бурятии крепчают морозы. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, местами ночные температуры опустятся до -34 градусов, а днём столбик термометра поднимется не выше отметки -13.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 22 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -17,-22, местами -7,-12, по юго-западу и северу при прояснении -25,-30, днём -5,-10, местами -12,-17.



В среду, 23 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -19,-24, местами -29,-34, по Прибайкалью, местами югу -9,-14, днём -8,-13, местами -1,-6, по северу местами -15,-20.



В четверг, 24 ноября, облачно, ночью местами, днём на большей части территории небольшой снег, местами умеренные снегопады. Ветер северо-западный ночью слабый, утром и днём 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, слабые метели, заносы. Температура ночью -16,-21, местами -10,-15, по северу до -24,-29, днём -5,-10, местами -14,-19.

