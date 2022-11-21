Битву животных увидели местные жители
Схватку огромного грызуна и собаки запечатлели в посёлке Селенгинск в Бурятии. Видео 19 ноября опубликовали в паблике Подслушано «Селенгинск / Кабанский район 03». «Крысы атакуют» - так автор подписал ролик.
На рыжую собаку нападает грызун, который, не боясь, прыгает на неё. Затем следует несколько взаимных атак, после чего победу в «поединке» одерживает пёс.
- Всё, он её задавил, - комментирует за кадром очевидец.
В комментариях подписчики отметили, что, скорее всего, это была не крыса, а ондатра: «Больше на ондатру походит, горбатая спинка у неё и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят так просто».
Многие пожалели грызуна, а другие поинтересовались состоянием здоровья собачки: «Жаль пацана», «Рататуя загрызли», «Надеюсь, собака жива».
Как сообщал «Байкал-Daily», минувшим летом в центре Улан-Удэ видели огромную крысу с сородичем в зубах. Весной возле магазина «Спутник» горожане заметили детёныша ондатры. Его появление многих растрогало, и люди спасли зверька, выпустив на волю.
В Бурятии вступили в схватку собака и огромный грызун
Общество, Фото:
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