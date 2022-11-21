Сигнальный маяк расположен в Кабанском районе
Комитет государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы Бурятии выполнил научно-проектные исследования для обеспечения сохранности Сигнального маяка в городе Бабушкин в Кабанском районе республики.
Как сообщает пресс-служба администрации Кабанского района, Сигнальный маяк связан со строительством Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) и был построен в 1895 году. На государственную охрану поставлен в качестве памятника регионального значения в 1983 году.
По уточнённым историческим данным, «… два маяка («Мысовой» и «Устьянский» в порту Байкал) были изготовлены британскими кораблестроителями «Сэр Армстронг, Витворт и К°», затем перевезены в разобранном виде одновременно с ледоколами в 1899 году и собраны на берегу Байкала».
Объект охраны представляет собой металлическое сооружение в виде круглой в сечении башни, установленной на сложенное из серого гранита основание (усечённую восьмиугольную пирамиду). В верхней части башни устроена смотровая площадка с металлическим ограждением.
В Бурятии охраной обеспечат маяк, построенный британцами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали
Сигнальный маяк расположен в Кабанском районе
Мероприятие проводилось в рамках празднования 85-летнего юбилея округа
Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери
Задавать вопросы можно будет до 5 декабря
Артистам подарили декоративные подушки от осуждённых
Ветер усилится до 18 м/с
В больницах лечатся более 50 человек
Битву животных увидели местные жители
Конкурс продлится до 21 декабря
Приём конкурсных работ продлится до 24 ноября
Театр участвует в премии «Звезда театрала»
Приём заявлений продолжается
Они специально прилетели для этого в Москву
Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике