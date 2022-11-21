В Бурятии охраной обеспечат маяк, построенный британцами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сигнальный маяк расположен в Кабанском районе



Комитет государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы Бурятии выполнил научно-проектные исследования для обеспечения сохранности Сигнального маяка в городе Бабушкин в Кабанском районе республики.



Как сообщает пресс-служба администрации Кабанского района, Сигнальный маяк связан со строительством Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) и был построен в 1895 году. На государственную охрану поставлен в качестве памятника регионального значения в 1983 году.



По уточнённым историческим данным, «… два маяка («Мысовой» и «Устьянский» в порту Байкал) были изготовлены британскими кораблестроителями «Сэр Армстронг, Витворт и К°», затем перевезены в разобранном виде одновременно с ледоколами в 1899 году и собраны на берегу Байкала».



Объект охраны представляет собой металлическое сооружение в виде круглой в сечении башни, установленной на сложенное из серого гранита основание (усечённую восьмиугольную пирамиду). В верхней части башни устроена смотровая площадка с металлическим ограждением.

