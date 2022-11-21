В Бурятии проводят конкурс на лучшую экоёлку

Конкурс продлится до 21 декабря



В преддверии Нового года ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявило необычный конкурс для жителей Бурятии.



- Мы верим, что новогодняя атмосфера дома и на работе может быть экологичной. А знаете ли вы, что некоторые ёлочные базары образуются нелегально? На них, вместо выращенных в питомнике деревьев, люди покупают незаконно вырубленные, чем наносят непоправимый вред окружающей среде. Этот конкурс мы проводим, чтобы сформировать экологическую культуру населения, заменить «живую ёлку» на альтернативную, развить творческие способности, - рассказывают сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Конкурс продлится с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. К участию приглашают детские сады, школы, а также всех желающих. Возрастных ограничений нет.



В конкурсе предусмотрены такие номинации, как ёлка в национальном наряде, креативная ёлка, экологическая ёлка, волшебная ёлка, народная ёлка. Работы будут оценивать по аккуратности технического исполнения, оригинальности идеи, использовании нестандартных материалов, красоте и эстетике изделия. Авторы лучших работ получат памятные призы и дипломы. Итоги конкурса будут подведены с 22 по 25 декабря.



Подробно ознакомиться с положением можно на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

