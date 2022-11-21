Соревнования выиграла команда Селенгинского района
19 ноября в Иволгинском районе Бурятии прошёл фестиваль бурятских народных игр. Мероприятие проходило в Гильбиринской школе. Участие в фестивале приняли 13 команд со всей республики.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, соревнования прошли по нескольким видам игр:
- Шагай наадан (Шүүрэлгэ, Няhалалга);
- Шатар;
- Шагай наадан (Габшагай хүбүүн, Ташуур таталга, Баабхай шэдэлгэ);
- Шахматы.
По итогам фестиваля места распределились следующим образом:
1 место – команда Селенгинского района;
2 место – команда Тункинского района;
3 место – команда Иволгинского района.
В Бурятии прошёл фестиваль бурятских народных игр
Общество, Фото:
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