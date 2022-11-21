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В Бурятии стартовал конкурс на лучший спортивный проект

В Бурятии стартовал конкурс на лучший спортивный проект
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приём конкурсных работ продлится до 24 ноября

Школьники Бурятии могут выдвинуть свою инициативу на всероссийский конкурс «Займись спортом!» на лучший спортивный проект среди детей и молодёжи, сообщает минспорта республики.

Конкурс проводится в четырёх номинациях:

- Лучший сценарий спортивного праздника «Дети в спорте»
- «Спортивная гордость моего края»: лучший проект-презентация об известном спортсмене - земляке.
- «Мой любимый тренер»: лучший проект-презентация о тренере или учителе физической культуры.
- «Делай как я»: лучший проект по вовлечению в спорт своих сверстников (для участия в конкурсе этот проект должен быть уже реализован).

Конкурсные работы принимаются до 24 ноября. Отправить их можно на электронную почту [email protected]

Победители и призёры конкурса будут определены до 1 декабря. Церемония награждения победителей состоится в Москве до 9 декабря. Авторы лучших проектов поедут в Москву, где будут награждены ценными призами.


Возрастное ограничение 6+ 
конкурс спорт

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