Приём конкурсных работ продлится до 24 ноября
Школьники Бурятии могут выдвинуть свою инициативу на всероссийский конкурс «Займись спортом!» на лучший спортивный проект среди детей и молодёжи, сообщает минспорта республики.
Конкурс проводится в четырёх номинациях:
- Лучший сценарий спортивного праздника «Дети в спорте»
- «Спортивная гордость моего края»: лучший проект-презентация об известном спортсмене - земляке.
- «Мой любимый тренер»: лучший проект-презентация о тренере или учителе физической культуры.
- «Делай как я»: лучший проект по вовлечению в спорт своих сверстников (для участия в конкурсе этот проект должен быть уже реализован).
Конкурсные работы принимаются до 24 ноября. Отправить их можно на электронную почту [email protected]
Победители и призёры конкурса будут определены до 1 декабря. Церемония награждения победителей состоится в Москве до 9 декабря. Авторы лучших проектов поедут в Москву, где будут награждены ценными призами.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс на лучший спортивный проект
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приём заявлений продолжается
Они специально прилетели для этого в Москву
Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике
Мероприятие приурочено к 100-летию образования республики
Они кормят военнослужащих на границе Крыма и Херсонской области
Съёмки фильма «Коралловые бусы» пройдут в 2023 году
Обмундирование увозят либо добровольцам, либо сразу в воинские части
Они отдохнут на день больше всех россиян благодаря Сагаалгану
Даши Намдаков сейчас работает на компанию, которая планирует начать строительство в «Байкальской гавани»
ООО «Завод окон» освоили полный спектр услуг на рынке оконных изделий
Он попал под обстрел противника и выжил
Башня окрасилась в символический зелёный цвет
Никуда обращаться для этого не нужно
У малышки была врождённая патология мочевыводящих путей
Помочь маленьким пациентам может любой желающий