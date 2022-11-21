Жителей Бурятии просят проголосовать за театр «Байкал»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Театр участвует в премии «Звезда театрала»



Театр «Байкал» просит поддержки в онлайн-голосовании премии «Звезда театрала». «Байкал» участвует в номинации «Лучший национальный театр».



Проголосовать можно до 30 ноября.



- Благодаря поддержке зрителей в шорт-лист премии попали три театра: Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Национальный театр Карелии, Татарский театр им. Камала. Театр «Байкал» как никогда нуждается в поддержке коллег и зрителей, - рассказали в театре «Байкал».



Проголосовать можно на сайте премии «Звезда театрала» www.teatral-online.ru.



«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.



Итоги голосования будут подведены в первый понедельник декабря.

