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Жителей Бурятии просят проголосовать за театр «Байкал»

Жителей Бурятии просят проголосовать за театр «Байкал»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Театр участвует в премии «Звезда театрала»

Театр «Байкал» просит поддержки в онлайн-голосовании премии «Звезда театрала». «Байкал» участвует в номинации «Лучший национальный театр».

Проголосовать можно до 30 ноября.

- Благодаря поддержке зрителей в шорт-лист премии попали три театра: Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», Национальный театр Карелии, Татарский театр им. Камала. Театр «Байкал» как никогда нуждается в поддержке коллег и зрителей, - рассказали в театре «Байкал».

Проголосовать можно на сайте премии «Звезда театрала» www.teatral-online.ru.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Итоги голосования будут подведены в первый понедельник декабря.
театр "Байкал" премия

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