Республиканские учреждения культуры готовят спектакли и программы, посвящённые Александру Островскому
В Бурятии в следующем году запланированы юбилейные мероприятия, посвящённые празднованию 200-летия со дня рождения великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Кроме того, в репертуарах государственных театров республики есть архивные, действующие и премьерные спектакли по произведениям А.Н. Островского.
В настоящее время в репертуаре Русского драматического театра представлен спектакль «Волки и овцы» (16+) по пьесе А.Н. Островского в постановке режиссёра из Санкт-Петербурга А. Калинина. В октябре 2021 года на сцене Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева состоялась премьера спектакля «Аадар» («Гроза») по пьесе «Гроза» на бурятском языке (16+).
В 2022 году Бурятский театр драмы выиграл грант на реализацию постановки спектакля «Ой» («Лес», 16+), премьера которого планируется 6 и 7 декабря (режиссёр О. Юмов). На главную роль приглашена актриса монгольского театра и кино Сарантуяа Самбу. Ещё одна премьера спектакля по пьесе драматурга «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) состоится 10 декабря на Русского драматического театра (режиссёр Д. Матыкин, художественный руководитель В. Дьяченко).
В 2023 году в рамках работы Малой академии искусств после просмотра спектакля «Волки и овцы» планируется обсуждение спектакля с участием преподавателей и учащихся школ и ссузов г. Улан-Удэ.
Также планируется карнавальное шествие героев Островского с объединением артистов театров с целью популяризации творчества драматурга. Разыгрывание сценок из произведений классика на площадках перед театрами весной или перед открытием театральных сезонов – в сентябре.
Национальная библиотека республики к юбилею драматурга подготовит книжную выставку «Смех, слёзы и истина» - 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
В Бурятии отметят юбилей великого русского драматурга
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