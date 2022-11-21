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Студенты из Улан-Удэ стали лауреатами казачьего фестиваля

Студенты из Улан-Удэ стали лауреатами казачьего фестиваля
Общество,  Фото:колледж искусств имени П.И. Чайковского
Межрегиональный молодёжный фестиваль казачьей культуры прошёл в Москве

С 17 по 19 ноября в Москве прошёл межрегиональный молодёжный фестиваль казачьей культуры. Гала-концерт фестиваля состоялся в Московском доме ветеранов войн и Вооружённых сил 18 ноября. Молодёжные коллективы из разных уголков России исполнили казачьи лирические, строевые, походные, шуточные песни, в которых поётся о любви к родному краю и семейному очагу.

Участие в мероприятии приняли представители Бурятии. На днях из Москвы приехали студенты специальности «Сольное и хоровое народное пение» колледжа искусств имени П.И. Чайковского, хормейстер Ольга Золотарёва и художественный руководитель народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», заслуженный работник культуры РБ Георгий Григорьев.

Как сообщили в колледже, в течение трёх дней фестиваля участники проекта приняли участие в культурной и деловой программе, куда вошли: круглый стол, мастер-классы по направлениям «Народный вокал» и «Хореография» и гала-концерт.

Студенты в составе народного Забайкальского Казачьего ансамбля «Станица» стали лауреатами I степени в номинации «Фольклорный ансамбль», а также лауреатами II степени в номинации «Этно-футуристические коллективы.

- Мы очень волновались, выступление было ответственным. Не удивились, что заняли первое место, так как заранее знали, это был гала-концерт победителей, - рассказала студентка 4 курса Анна.
казаки Бурятия фестиваль конкурс национальная культура

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